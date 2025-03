Lopinionista.it - “Tutta la vita”, il romanzo di Letizia Meuti omaggio alla Toscana

La scrittricetorna con un’opera che celebra l’amicizia, i sogni e le radici della. “la”, in uscita a marzo 2025, è undi narrativa contemporanea che cattura l’essenza della gioventù e la magia di una terra ricca di storia.In circa novanta pagine,intreccia le vite di un gruppo di giovani ventenni, alle prese con le sfide della crescita e la ricerca della realizzazione personale e professionale. Lo sfondo è la splendida Pisa, con le sue tradizioni secolari, tra cui spicca il Palio di Bientina, simbolo di passione e competizione.Temi centrali: Giovani e crescitaIlesplora le difficoltà e le speranze di una generazione in cerca del proprio posto nel mondo. Amicizia e condivisione: I legami tra i protagonisti si rivelano fondamentali per affrontare le sfide e celebrare i successi.