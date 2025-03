Secoloditalia.it - Turismo, Fratelli d’Italia lancia la campagna “Valorizzare l’Italia”: in un opuscolo tutti i risultati del governo Meloni

Leggi su Secoloditalia.it

accende i riflettori sui successi delnelcon la. Un’iniziativa pensata per raccontare ai cittadini i passi concreti compiuti in un settore strategico, che ha riacquistato nuovamente centralità nell’agenda politica nazionale.Il rilancio del: misure concrete e visione strategica«Ilin poco tempo è riuscito a restituire al settore turistico quell’attenzione che merita», sottolinea Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimentodi FdI. «Un lavoro costante e meticoloso che ha permesso di raggiungere molti ed importantiper qualità, concretezza e visione». Parole che si traducono in azioni tangibili: dalla detassazione delle mance, degli straordinari e del lavoro notturno, alla riforma delle guide turistiche, fino alla creazione del fondo Fri-Tur da 1 miliardo e 380 milioni per le imprese del settore.