Justcalcio.com - TS – “Queste cose non si sono viste nelle ultime partite”

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 12:49:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport:Quello appena trascorso è stato un turno importantissimo per la lotta scudetto. Alla vigilia sembrava potesse essere favorevole al Napoli di Antonio Conte che, però, a Venezia non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 nel lunch match della 29ª giornata. Ad approfittarne è invece stata l’Inter di Simone Inzaghi che ha piegato 2-0 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini centrando l’ottavo successo consecutivo contro la Dea. La classifica, a nove gare dalla fine, dice: Inter 64, Napoli 61 e Atalanta 58. Beppe Bergomi, ai microfoni di Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, analizza la sfida del Gewiss Stadium: “L’Inter è una squadra che mette particolarmente in difficoltà l’Atalanta grazie al suo modo di giocare.