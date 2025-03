Liberoquotidiano.it - "Trump valuta il riconoscimento della Crimea come russa": una clamorosa accelerazione, la fine della guerra si avvicina

Gli Stati Uniti potrebbero riconoscere il territoriorusso: l'amministrazione guidata dal presidente Donaldne starebbe discutendo nel tentativo di mettereallain Ucraina. Lo riporta Semafor citando alcune fonti, secondo le quali il tycoon non avrebbe ancora preso una decisione. Secondo le stesse fonti, l'amministrazione americana avrebbeto anche la possibilità per gli Stati Uniti di fare pressione sull'Onu affinché faccia lo stesso e riconosca laterritorio russo. Nelle scorse ore, la Casa Bianca ha fatto sapere che non si è mai stati più vicini di oggi a un accordo di pace tra Russia e Ucraina. A dichiararlo la portavoce Karolin Leavitt: "Siamo all'ultimo miglio verso la pace - ha detto in conferenza stampa - non siamo mai stati più vicini di oggi a un accordo di pace e il presidente è determinato a ottenerne uno".