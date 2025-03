Lettera43.it - Trump smantella Voice of America, la Cina esulta: «Fine della fabbrica delle bugie»

Attraverso un ordine esecutivo firmato nelsettimana, Donaldha bloccato le operazioni diofe altre storiche emittenti pubbliche Usa (tra cui Radio Free Europe/Radio Liberty e Radio Free Asia) volte a difendere la democrazia, costringendo al «congedo amministrativo retribuito» migliaia di giornalisti. La notizia è stata annunciata dalla US Agency for Global Media, a cui fanno capo le emittenti che venivano trasmesse in più di 100 Paesi, finita «tra gli elementiburocrazia federale che il presidente ha valutato non necessari», come recita l’ordine esecutivo firmato da.Il vecchio e il più recente logo diof(Getty Images).Perofe le altre emittenti erano «responsabilipropaganda radicale»L’emittente radiofonicaofera nata negli Anni 40 per contrastare la propaganda nazista e e nei decenni successivi ha trasmesso notizie in ben 47 lingue ad un pubblico internazionale.