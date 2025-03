Thesocialpost.it - Trump: “Saranno pubblicati 80mila documenti sull’omicidio di Jfk”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato che nelle prossime ore verranno resi pubblici “circafile” desecretati, legati all’assassinio del presidente John F. Kennedy, ucciso nel ’63 a Dallas, Texas. “La gente li aspetta da decenni. “Sono molto interessanti – ha aggiunto, parlando con i giornalisti – non faccio anticipazioni, li leggerete domani e trarrete voi le conclusioni. Non credo che censureremo nulla. Ho detto: ‘Non censurate, non potete censurare’”.Non è chiaro sei neici sono anche quelli che riguardano la morte del fratello di Kennedy, Bob Kennedy, ucciso nel ’68.L'articolo: “di Jfk” proviene da The Social Post.