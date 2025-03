Linkiesta.it - Trump ha detto che parlerà con Putin martedì per far finire la guerra in Ucraina

Leggi su Linkiesta.it

Dopo aver fatto il bullo con Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, blandito Vladimircon dichiarazioni al miele ed essersi inimicato gli alleati Nato, senza ottenere nulla in cambio, Donaldprova a forzare la mano, annunciando un colloquio diretto col dittatore russoper farlain. «Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità».Il presidente degli Stati Uniti aveva promesso di ottenere la pace in ventiquattro ore, ma sono già passati cinquantasette giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca. La Russia continua a bombardare e il cessate il fuoco che l’amministrazione americana ha cercato di vendere come un successo è rimasta inattuata. A una settimana dall’accordo con Kyjiv, Mosca non ha fermato gli attacchi e l’esercito ucraino è costretto a combattere su più fronti.