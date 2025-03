Ilfattoquotidiano.it - “Trump e Netanyahu vogliono mandare in Siria i palestinesi della Striscia. Sentiti anche i governi di Sudan e Somalia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’idea iniziale era quella di trasferirli in Egitto e Giordania, per procedere poi a ricostruire ladi Gaza trasformandola nella ‘Riviera del Medioriente’. Ma ora l’amministrazionesta valutando, insieme al governo israeliano, di trasferire idalladi Gaza alla. A riferirlo sono tre fonti diplomatiche ben informate all’emittente Cbs: spiegano che l’Amministrazione americana ha tentato di contattare il governono tramite un interlocutore terzo. Un’altra fonteregione ha confermato all’emittente americana che il contatto tra Washington e Damasco c’era stato, ma non è chiaro l’esito. Altre fonti hanno poi aggiunto che gli Stati Uniti hannopreso contatti con il governo diperché questi due Paesi accolgano i