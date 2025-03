Ilfoglio.it - Trump e la distensione di Nixon: i precedenti

“La vera natura e il prezzo pieno delle politiche del presidentesu Russia e Ucraina sono diventati chiari negli ultimi giorni” scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “ritiene che migliorare le relazioni con la Russia sia necessario per la rinascita americana che spera di guidare, ed è disposto a pagare un prezzo alto, persino stupefacente, in termini di autorità morale, alleanze e territorio ucraino per ottenere il suo accordo. Putin lo capisce e addebiterà di conseguenza il costo agli Stati Uniti.non è il primo presidente americano a mettere da parte la moralità per fare un accordo con Mosca. Franklin D. Roosevelt, convinto che avrebbe avuto bisogno dell’aiuto sovietico contro il Giappone se il Progetto Manhattan non fosse riuscito a consegnare in tempo un’arma che avrebbe posto fine alla guerra, si recò a Yalta negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale sperando di arruolare Joseph Stalin nella lotta nel Pacifico.