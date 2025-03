Ilfoglio.it - Trump: "Domani parlerò con Putin. Discuteremo di terre e centrali elettriche"

: 'sentocon il presidentemartedì. Abbiamo lavorato molto nel weekend", ha dettoai giornalisti sull'Air Force One durante un volo notturno di ritorno dalla Florida all'area di Washington. Con il suo omologo russo,vuole discutere della fine del conflitto in Ucraina. "Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità". "Parleremo di. Parleremo di", ha aggiuntoquando gli è stato chiesto delle concessioni. "Penso che ne abbiamo già discusso molto da entrambe le parti, Ucraina e Russia. Ne stiamo già parlando, dividendo alcuni beni". "Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì". Quello disarebbe il secondo colloquio da quandoè stato rieletto alla presidenza degli Stati Uniti.