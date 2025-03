Liberoquotidiano.it - Trump dichiara nulle le grazie di Biden: "Non ne sapeva nulla. Firmate con l'Autopen”

(Agenzia Vista) Usa, 17 marzo 2025 “Leconcesse da Joesono, non valide e senza nessun effetto. Sono statecon l'non le ha, e, cosa ancora più importante, non ne. Non è una mia decisione, dipenderà da un giudice, ma io dico che sonoperché sono sicuro chenon avesse assolutamente idea di quello che stesse succedendo e che qualcuno ha usato l'per firmare lenone chi ha fatto questo potrebbe aver commesso un crimine”. Cosìnell'Air Force One. Oltre alla grazia concessa per i reati commessi da suo figlio Hunter,ha concesso la grazia a tutti i suoi famigliari, a Liz Cheney e ad Anthony Fauci. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev