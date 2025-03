Quotidiano.net - Trump deporta 261 detenuti stranieri nel carcere lager di El Salvador (usando una legge del ‘700)

Roma, 17 marzo 2025 – L’amministrazionefa sul serio quando parla dizione per gli immigrati criminali o presunti tali. Ieri più di 250 persone straniere sospettate di essere membri di due delle organizzazioni più spietate operanti sul territorio americano – l’ecuadoregna MS-13 e la venezuelana Tren de Agua –, sono state trasferite a El, piccolo Paese dell’America Centrale. Per farlo è stata invocata unadel(e molti si domandano se ne sia stato fatto un uso legittimo). Lazione e l’Alien Enemies Act Il presidenteegno Nayib Bukele ha dichiarato che 261 i membri della Ms-13 e della Tren de Agua sono atterrati nel Paese come parte di un accordo con gli Stati Uniti. Erano attesi nel centro di confinamento per il terrorismo (Cecot) che ospita più di 40mila persone, struttura nel mirino delle associazioni a tutela dei diritti umani che non esitano a definirlo un