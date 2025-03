Quotidiano.net - Trump conferma: nessuna riduzione dei dazi su acciaio e alluminio

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente statunitense Donaldha affermato di non avere "alcuna intenzione" di allentare isulle importazioni di. "No, non ne ho intenzione", ha dettoieri sera ai giornalisti a bordo dell'Air Force One rispondendo a una domanda. Il presidente ha inveceto la promessa di imporrereciproci già dal due aprile per porre rimedio alle pratiche commerciali che Washington ritiene ingiuste, aumentando la possibilità che più prodotti e partner commerciali vengano presi di mira.