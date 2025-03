Thesocialpost.it - Trump “annulla” le grazie firmate da Biden: “Non sono valide, non sapeva cosa firmava”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha dichiarato “nulle e non” leconcesse dal suo predecessore, Joe. Secondo il tycoon,avrebbe firmato i provvedimenti “in automatico”, senza conoscerne il contenuto.Leggi anche:avvisa Putin: “Se Russia non accetta tregua sanzioni sarebbero devastanti”L’accusa disullepresidenzialiIn un post pubblicato sul suo social network Truth, Donaldha attaccato l’operato del presidente, sostenendo che la grazia concessa al Political Bully Committee – il comitato del Congresso che ha indagato su di lui – sia “priva di effetto” perché non sarebbe stata approvata direttamente da.“Sleepy Joenon li ha firmati e, più importante, non nenulla!” ha scritto, insinuando che le decisioni sarebbero state prese dai consiglieri del presidente senza il suo consenso.