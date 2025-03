Secoloditalia.it - Trump accusa Biden: “Quelle grazie sono nulle, le ha firmate con l’autopenna, non hanno effetto”

Donaldcon la verve di chi non dà tregua ai suoi nemici ha scagliato un nuovo attacco contro il suo predecessore, Joe, mettendo in discussione la legittimità delleconcesse dall’ex inquilino della Casa Bianca. Il motivo? Non sarebbero statedi suo pugno, ma dal freddo automatismo di un’autopenna, un dispositivo meccanico che replica la firma di chi ne autorizza l’uso. «», ha tuonatodall’ Air Force One, rincarando poi la dose con un post su Truth Social.«I “perdoni” concessi da Sleepy Joeal Comitato dei falsi inquirenti e a molti altriqui dichiarati nulli, vacanti e privi di qualsiasi validità, perchéstati firmati con l’Autopen. In altre parole, Joenon li ha firmati e, cosa ancora più importante, non ne sapeva nulla!», ha scritto.