Iltempo.it - Truffa in casa Vanzina, finto carabiniere porta via i gioielli alla moglie

Leggi su Iltempo.it

ai danni di Federica Burger,del regista e sceneggiatore Enrico. La dinamica: al telefono si fingono carabinieri e si fanno consegnare i. È successo venerdì in tarda mattinata a Roma. La donna, Federica Burger 85 anni di origini tedesche, era nella suain centro a Roma, quando ha ricevuto una telefonata da parte di sedicenti carabinieri che hanno invitato a presentarsi in caserma per un incidente che avrebbe coinvolto un veicolo della famiglia. Poco dopo, però, unmaresciallo si è invece presentato fisicamente presso l'abitazione della donna e dicendole che era necessario saldare subito il danno l'ha convinta ad aprire la cassaforte e a farsi consegnare numerosi. L'uomo, riferisce l'Adnkronos, si è poi datofuga. Quando la Burger, sposata conda oltre trent'anni ma ha sempre tenuto una vita riservata, si è resa conto di essere statata ormai era troppo tardi perché il ladro aveva già fatto perdere le sue tracce.