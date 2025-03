Bergamonews.it - Truffa, falso e riciclaggio: sequestri per oltre 16 milioni, coinvolta anche la Bergamasca

I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di16di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica per reati fiscali,aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,e auto.Le operazioni, che hanno interessatoreparti della Guardia di Finanza di Bergamo,che di Roma, Cremona, Rimini, Latina, Pesaro Urbino e Taranto, hanno dunque consentito di sottoporre a sequestro beni e disponibilità di varia natura, riferibili alle persone fisiche e giuridiche coinvolte.Il provvedimento cautelare giunge all’esito di un’indagine condotta dai militari della Compagnia di Melegnano, che ha consentito di individuare una frode fiscale realizzata da una fitta rete di imprese operanti nell’hinterland milanese.