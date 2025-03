Notizie.com - Truffa dell’IBAN modificato: ora così stanno fregando tante povere persone

Gli hacker hanno imparato a sfruttare l’intercettazione e altre dinamiche fraudolente per compiere la pericolosa.Si tratta sostanzialmente di una variante del vecchio attacco noto con l’acronimo MINM, ovvero man in the middle. L’acronimo non cambia ma laè stata perfezionata e viene oggi riconosciuta come attacco del man in the mail. Abbiamo a che fare con una frode informatica che si è sviluppata e diffusa con la crescita continua delle transizioni finanziarie online.: ora– notizie.comAlla base dellac’è infatti la possibilità da parte di soggetti, più o meno specializzati, di aggirare o bucare i filtri anti-spyware e antivirus delle caselle di posta elettronica usate da aziende, istituzioni e privati.