Truffa dei lingotti d’oro la class action delle vittime | Abbiamo perso tutto

Una sessantina di clienti raggirati dalla “Global Group Consulting”, che prometteva guadagni facili, si sono organizzati per denunciare la società. Decine di querele stanno, infatti, arrivando in questi giorni alla procura a Milano – scrive la Repubblica – dove è esplosa l’inchiesta dell’aggiunta Tiziana Siciliano epm Francesca Celle e Giancarla Serafini. «Nonaltri strumenti – spiegano gli investitori – Anche se probabilmente non rivedremo mai più i nostri soldi, dobbiamo fare qualcosa».Cosa è successo?La “Global Group Consulting” prometteva rendite da capogiro: il 4 per cento mensile e il 48 per cento in un anno. Ai vertici della società ci sarebbero stati Giorgio Maria Marone, finito in carcere, e Samuel Gatto, ancora latitante insieme alla moglie. Le indagini hanno portato a sequestri per 23 milioni, ma il denaro perduto – scrive ancora il quotidiano – potrebbe essere molto di più.