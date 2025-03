Ilrestodelcarlino.it - Trovato esanime a terra a Manila: “Aiutatemi a riportare a casa papà”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 17 marzo 2025 – Odissea di un montecchiese in vacanza a. Davvero una disavventura drammatica incredibile quella del 68enne Fabio Boniburini. L’uomo nelle scorse settimane sarebbe statonelle Filippine, dove si trovava in vacanze, e ora si trova ricoverato in ospedale con costi sanitari proibitivi e i familiari non riescono a riportarlo aviste le sue condizioni di salute difficili. Così, lanciano un appello per avere un aiuto economico, dato che per riportarlo in Italia è necessario un aereo speciale. “È una situazione difficile – spiega la figlia Dagmar Boniburini –. Ora mio padre si trova ricoverato in una clinica privata perché non potevano tenerlo nella struttura pubblica, questo ci costa 1200 euro al giorno”. Boniburini, stando alle ricostruzioni, aveva acquistato un pacchetto per una vacanza nelle Filippine, ma era partito tre giorni prima del giorno stabilito dall’agenzia; il 7 febbraio si sarebbe dovuto unire al gruppo-vacanza.