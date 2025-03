Ilrestodelcarlino.it - Trodica, via alla festa. In Eccellenza dopo 9 anni

2 Palmense 0: Febbo; Chornopyshchuk (34’ st Antolini), Giovni (16’ st Berrettoni), Emiliozzi, Ciaramitaro, Greco, Becker, Panichelli, Bonvin (1’ st Cappelletti), Susic (16’ st Marcaccio), Gobbi (27’ st Candia). All.: R. Buratti. PALMENSE: Osso; Goxhaj (34’ st Cingolani), Gregonelli, Petruzzelli (17’ M. Nazziconi), Ferri, Finucci, Fuglini (18’ st F. Nazziconi), Haxhiu, Pelliccetti (14’ st Frascerra), Moretti, Del Rosso (11’ st Paniccià). All.: M. Cardelli. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Reti: 30’ Bonvin, 49’ st Marcaccio Note - Circa mille spettatori. Ammoniti: Febbo, Ciaramitaro, Berrettoni, Cappelle tti, Finucci, Fuglini. Recuperi tempo: 2’+6’. Era unaannunciata e ilnon delude le aspettative di tifosi e dirigenti centrando il pass per salire in