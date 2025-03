Ilgiorno.it - Trissino alza la Coppa Italia. Calice amaro per Lodi

Nulla da fare,resta un tabù infrangibile per l’Amatori. I giallorossi si arrendono 5-1 alla corazzata veneta nella finale di. I biancoblù, assoluti dominatori anche in Serie A1, conquistano il trofeo per la terza volta., poco precisa sotto porta e fermata più volte dallo straordinario portiere avversario Zampoli, rimanda ancora l’appuntamento con un titolo che ormai manca dal 2021. Avvio difficile per l’Amatori, schiacciata dai veneti nella propria metà campo e incapace di prendere in mano il gioco. Gli uomini di coach Bresciani si salvano più volte nei primi cinque minuti, ma al 7’ si arrendono al colpo di Mendez in mischia. Dopo il vantaggioplaca un po’ la propria furia offensiva e i giallorossi provano a farsi vedere dalle parti di Zampoli. Il numero 1 biancoblù però è in serata di grazia e dice no a ripetizione ai tentativi di Antonioni, Fernandes e Nadini.