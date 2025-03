Spazionapoli.it - Tribuna zittita, dalla panchina di Conte il gesto contro i tifosi

Leggi su Spazionapoli.it

Momento di piccola tensione tradel Napoli durante la partitail Venezia: ecco ilAllo stadio Penzo di Venezia ci sono stati degli episodi particolari, con laazzurra protagonista. In particolare, come riportato da DAZN, nel primo tempoha risposto a qualche provocazione e battuta dagli spalti. La vicinanza tra campo edi certo non aiuta in questi casi.Nel corso della gara, però, alcuni supporter invocavano costantemente i cambi al tecnico per provare a dare una svolta alla gara. E forse accompagnando i commenti con qualche offesa ai calciatori azzurri. Ad ogni modo, come riportato da Il Mattino, Antonionon ha reagito a questi commenti, rimanendo concentrato sul proprio lavoro e sulla partita. Masi è alzato Juan Jesus infastidito, che ha difeso l’operato dell’allenatore e dello staff tecnico.