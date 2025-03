Tg24.sky.it - Treviso, morto 67enne accoltellato in casa da donna con cui conviveva

Leggi su Tg24.sky.it

Uno uomo di 67 anni, vedovo èdopo essere statoda unacon la qualeda qualche mese. Mauro Pereni, 67 anni, è deceduto nel corso dell'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto questa mattina all'ospedale di. L'aggressione era avvenuta nella serata di ieri, nella suaa Preganziol (), ad opera di unaconvivente, amica della moglie defunta. Pereni, per cause da accertare, era stato raggiunto al torace da un fendente da arma da taglio ed era riuscito a chiamare i soccorsi. La, di 56 anni, è stata arrestata per omicidio aggravato dai carabinieri, giunti sul posto.