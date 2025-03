Inter-news.it - Trevisani: «Napoli bloccato, Inter sul pezzo. Un messaggio da Dumfries!»

Leggi su Inter-news.it

Tanti i temi da affrontare dopo la ventinovesima giornata, che ha visto l’compiere un grande passo verso la volata scudetto al contrario delfermato dal Venezia. Riccardoesprime la propria opinione sul momento delle due squadre. BATTUTA D’ARRESTO – Riccardovenuto nell’edizione odierna di SportMediaset, si sofferma sulla vetta della classifica: «Il problema delnon è tanto la partita di Venezia. Perché a Venezia puoi soffrire, come ha sofferto la Lazio, la Roma, l’. Il problema è che questa sfida arriva in un tour di partite con troppe situazioni in cui non sei riuscito a vincere. Ilsi è fermato, si èa un certo punto e non riesce a trovare la continuità di risultati che aveva brillantemente avuto tra dicembre e gennaio.