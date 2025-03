Lapresse.it - Trentino, valanga sul Tonale travolge tre scialpinisti: due salvi e un disperso

Un’altrain. Dopo i due distacchi di ieri, a Pampeago e in val dei Mocheni, stamattina attorno alle ore 11 unaha travolto trenei pressi di Capanna Presena, in prossimità del. A quanto si apprende due delle persone coinvolte sono riuscite a liberarsi da sole dagli accumuli di neve lanciando l’allarme al numero unico per le emergenze. L’elicottero del Soccorso alpino si è subito alzato in volo per cercare il terzo escursionista di cui al momento non ci sono tracce.