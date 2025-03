Liberoquotidiano.it - Trentino, la valanga che ha travolto gli scialpinisti sul Tonale

In un video ladi notevoli dimensioni che stamattina, lunedì, si è distaccata dal ghiacciaio Presena insultravolgendo quattrodi nazionalità tedesca: uno di loro ha perso la vita, mentre altri due sono rimasti feriti. Ancora in corso le operazioni di bonifica della zona da parte del Soccorso alpino del. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11 da parte del quarto scialpinista del gruppo, l'unico illeso. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria di un elicottero hanno provveduto a estrarre i dueferiti, rimasti semisepolti nella neve, prestando loro le prime cure del caso ed elitrasportandoli in ospedale. L'altro scialpinista, inizialmente disperso, è stato estratto dalla neve in arresto cardiaco e ha perso la vita durante le operazioni di rianimazione.