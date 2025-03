Notizie.com - Trenitalia, come viaggiare gratis se accompagni una persona disabile

Chi accompagna unain treno ha diritto a? In molti casi sì, ma solo con.RFI, cioè la rete ferroviaria italiana, offre in molte stazioni del territorio nazionale un servizio di accompagnamento e assistenza dedicato alle persone con disabilità e alle persone a ridotta mobilità.specifica che tali servizi sono offerti dalle a vari soggetti. Per esempio, persone che si muovono su sedia a rotelle o con problemi di deambulazione, anziani, donne incinte, soggetti affetti da disabilità visive, uditive o intellettive.Ma c’è di più: conè anche possibileaccompagnatore di unacon disabilità. Al di là di usufruire dell’assistenza offerta dalle delle stazioni, dunque, ilpuò anche comunicare alla compagnia ferroviaria il nominativo di un caregiver e chiedere per questi un biglietto gratuito.