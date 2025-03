Thesocialpost.it - Treni, revocato lo sciopero di 24 ore del 19 marzo: confermato invece quello di 8 ore

Lodeiprevisto per il 18 e 19è stato rimandato da Usb, che ha annunciato lo spostamento a una nuova data ancora da definire. La sigla sindacale ha precisato che la decisione non è legata all’indicazione della Commissione di Garanzia, alla quale era pronta a opporsi, ma a una valutazione politica interna.Leggi anche:deiil 18 e 19, a rischio i trasporti per 24 ore: tutti gli orariUsb rinvia lo, Fast-Orsa-Ugl confermaMentre Usb ha scelto di posticipare la mobilitazione, le sigle Fast-Confsal, OrsaFerrovie e Ugl Ferrovieri confermano lodi 8 ore per il 19. La protesta inizierà con un sit-in il 18, dalle 10:30 alle 13:30, davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), per poi proseguire il giorno successivo con la sospensione del servizio ferroviario dalle 09:01 alle 17:59.