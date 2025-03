Dayitalianews.com - Tremosine: ragazzo di 25 anni ricoverato in codice rosso al Civile dopo un incidente in moto

Undi 25ha perso il controllo della suae,essere stato sbalzato dalla sella, è finito rovinosamente sull’asfalto della Strada Statale 45bis, nel territorio di, in provincia di Brescia. L’è avvenuto poco prima delle 12 di domenica 16 marzo, facendo temere il peggio per il giovane. La centrale operativa del 112 ha immediatamente allertato i soccorsi, inviando un’ambulanza e, data la gravità della situazione, anche un’eliambulanza in.Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, il 25enne era cosciente, ma le sue condizioni necessitavano di una valutazione immediata.un primo intervento, è stato trasportato d’urgenza aldi Brescia, dove è stato sottoposto a una serie di esami approfonditi per escludere eventuali lesioni interne gravi.