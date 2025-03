Liberoquotidiano.it - Tregua tra Russia e Ucraina? Il "botto" sui mercati: ecco chi fa una montagna di soldi

Gli investitori secondo il Financial Times stanno scommettendo su un riavvicinamento tra Donald Trump a Vladimir Putin. Diversi hedge fund e broker hanno studiato come negoziare sui titoli di Stato russi, sul rublo e su asset russi che sono stati evitati dall'Occidente ma che, a loro avviso, potrebbero aumentare notevolmente se il presidente degli Stati Uniti allentasse le sanzioni come parte di un accordo per mediare un cessate il fuoco nella guerra dellacontro l'. Il rublo è salito di quasi un tezo rispetto al dollaro quest'anno, nella speranza di una fine del conflitto durato tre anni. Ma gli investitori affermano che il mercato sta guardando oltre, a un possibile più ampio rollback delle sanzioni. "Parte della retorica di Trump sullaè irregolare, e questo è un aspetto di cui bisogna tenere conto, ma si tratta della revoca delle sanzioni", ha affermato Paul McNamara, direttore degli investimenti di GAM.