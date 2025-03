Thesocialpost.it - Tre mesi nell’Oceano, pescatore peruviano salvo per miracolo: come ha fatto a sopravvivere

Sembrava una storia impossibile da credere, eppure era tutto vero. IlMáximo Napa Castro, 61 anni, è riuscito aper oltre trealla derivaPacifico. Un vero, reso possibile da una serie di circostanze favorevoli e da una forza di volontà incrollabile.La tempesta che ha cambiato tuttoIl 7 dicembre, Napa Castro era partito dal porto di San Juan de Marcona a bordo della sua imbarcazione, El Gatón, per quella che doveva essere una normale battuta di pesca. Ma una tempesta, dieci giorni dopo la partenza, spinse la sua barca fuori rotta di oltre 1.000 chilometri. Senza radio né possibilità di comunicare, si ritrovò completamente isolato in mare aperto. La sua famiglia, preoccupata per la mancanza di notizie, denunciò la scomparsa alle autorità, ma le ricerche non portarono a nulla fino al giorno del suo incredibile ritrovamento, 95 giorni dopo.