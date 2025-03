Lanazione.it - Trasporto abusivo di materiale pericoloso, a bordo uno straniero irregolare

Perugia, 17 marzo 2025 - I militari del Corpo Forestale di Perugia durante un controllo a Torgiano hanno fermato un autocarro che trasportava di rifiuti speciali pericolosi. Si trattava di motori, parti meccaniche di veicoli (filtri olio, radiatori, batterie etc.). Il mezzo non è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali e stava eseguendo ilin assenza del FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto). Così l’autocarro è stato sequestrato e il conducente, un italiano ottantenne è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti pericolosi. Insieme al conducente, viaggiava un cittadino di origine filippine, risultato non in regola con il permesso di soggiorno scaduto nel 2019. Da successivi controlli in banca dati è emerso che loera destinatario di un decreto di espulsione, emesso dalla Questura di Perugia nel febbraio 2024 (ora sospeso dalla Prefettura di Perugia), con ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni dalla notifica, avvenuta circa un anno fa.