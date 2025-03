Quotidiano.net - Trasna acquisisce il business cellular di U-blox: nuova speranza per i lavoratori triestini

Leggi su Quotidiano.net

La compagnia internazionale con sede in Irlanda, specializzata in semiconduttori e Internet of Things, ha acquisito ildella società svizzera U-, con lo stabilimento situato sul Carso triestino dove lavorano quasi 200 persone. Lo rendono noto la sindaca del comune di Sgonico-Zgonik (Trieste) Monica Hrovatin, e la senatrice del Pd Tatjana Rojc, confermando le notizie di un'acquisizione. Per Hrovatin, si "apre uno scenario diche auspichiamo possa completarsi dando certezza di futuro aie alle famiglie". "Seguiamo con molta attenzione la svolta di", sottolinea Rojc.