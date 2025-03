Lanazione.it - Trascinato via dalla piena. Giovani eroi lo salvano: “Devo a loro la mia vita. Aiutatemi a trovarli”

Firenze, 17 marzo 2025 – “Ho visto l’onda salire dal prato, la strada era diventata un fiume. Poi mi sono gettato, a quel punto ho visto tre, quattro ragazzi: si sono tuffati e mi hanno salvato la”. Pier Luigi Buccianelli ha la voce rotta. Sa di aver rischiato molto. Ora è ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Ponte a Niccheri per uno scompenso cardiaco dovuto allo spavento. Perché venerdì pomeriggio, mentre stava percorrendo la Statale 67 per tornare a casa da Firenze, dal lavoro, poco prima del passaggio a livello all’ingresso di Rufina, è stato travoltoSieve, che aveva appena esondato. Ci racconta quello che ricorda. La paura è stata davvero grande, e i ricordi sono per molti tratti confusi: “Saranno state le 18,30 o poco più tardi. Avevo visto dell’acqua sulla strada, ma pensavo che fosse perché aveva piovuto molto, che venisse dal monte.