Trani scatenato | Champions? Daranno una mano alla Juventus per 30 milioni Koné lo vendo

Le fatiche di Bilbao e della tante partite disputate dRoma negli ultimi mesi si sono fatte sentire domenica scorsa, ma è bastato un gol di Dovbyk per piegare il Cagliari, aggiungere altri tre punti in classifica ed avvicinare il 4° posto a sole 4 lunghezze di distanza. Una squadra quasi perfetta quella giallorossa in campionato in questo 2025, che ha bisogno del ritorno inLeague sia per prestigio personale che per questioni economiche, ed ora la piazza ci crede.Con la sua solita schiettezza però Ugo, a TeladoioTokyo di Tele Radio Stereo, ha usato parole forti sulla Roma e sulla corsa all’Europa che conta: “Dovbyk si è mangiato un gol clamoroso, la pdi Baldanzi era meravigliosa, un centravanti non può sbagliare un gol così. Ieri ha fatto vedere qualcosa in più, ma il prossimo anno voglio vedere due attaccanti nuovi.