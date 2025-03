Lanazione.it - Tramvia, continua l’asfaltatura notturna in via Mannelli

Firenze, 17 marzo 2025 - Procedono i lavori di asfaltatura in via, a Firenze, nell'ambito della realizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli i cui lavori sono in corso. Dopo l’intervento sui parcheggi lungo la ferrovia, condizioni meteorologiche permettendo da, oggi, lunedì 17 marzo i lavori interesseranno la carreggiata.sarà effettuata in orario notturno (22-5) e a fasi successive con l’istituzione di restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Si inizia nel tratto tra via Fra’ Paolo Sarpi e via Capo di Mondo; a seguire i lavori si sposteranno nel tratto via Fra’ Paolo Sarpi e via Lapini per terminare nel tratto via Capo di Mondo-viale Mazzini.