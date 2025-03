Lanazione.it - Tramoni show, il Pisa si rialza subito. Contro il Mantova tre punti preziosi

Leggi su Lanazione.it

Dopo le nuvole, che avevano fatto temere il peggio, è tornato finalmente il sole a baciarenella giornata di ieri. E non solo perché il maltempo, con i suoi spettri, ha lasciato stare la città, ma anche perché la squadra di Inzaghi è tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Naturalmente la garailsembrava fatta apposta per dare ai ragazzi in nerazzurro il punto di rilancio dopo le cadute di Reggio Emiliail Sassuolo e di Spezia. La verità è che ilha dovuto sudare, sopratutto nel primo tempo, ma mostrando i muscoli è riuscito ad imporsi, sopratutto grazie al grande talento di alcuni dei suoi singoli. Sopra tutti, Matteo, re e leader indiscusso, capace di deliziare ad ogni tocco di palla, arrivato con la sua doppietta a 11 gol stagionali.