Tram il sottopasso è pronto | riapre la Persicetana Video

Bologna, 17 marzo 2025 – Unper accedere alla zona di ricovero notturno dei: ecco a cosa serve la mastodontica opera che è stata realizzata questo fine settimana, nonostante il maltempo. La struttura è a valle di Borgo Panigale, dove c’è il capolinea della linea rossa e il deposito. “Ilche passa, appunto, sotto allaè stato realizzato in circa tre giorni dalla notte di venerdì 14 alla mattina di oggi e, dopo le prove di carico in corso in queste ore, vedrà la riapertura della strada già dalla mezzanotte di oggi, invece che martedì mattina come inizialmente previsto”, spiega il Comune. Nei mesi scorsi è stato realizzato ilpedonale che porta al terminal: lo useranno le persone che scendono dai mezzi privati lasciati nel parcheggio scambiatore, nella ciclostazione o chi proviene dal nodo di interscambio degli autobus extraurbani.