Tragico investimento mortale, l'ennesimo di questo 2025, che costa la vita ad una donna di 56 anni, investita da un 20enne all'alba. Il drammatico scontro via Ardeatina a Roma

incidente alle prime luci dell’albaUn altro incidentesi è verificato questa mattina sulle strade della Capitale. Unadi 56, di origine romena, è statae uccisa mentre attraversava via, all’altezza del km 10.500. La tragedia è avvenuta intorno alle 6:30 di lunedì 17 marzo, in un tratto di strada che purtroppo ha già visto in passato incidenti simili.Alla guida un giovane di 20Alla guida del veicolo coinvolto, una Ford Fiesta, c’era un giovane italiano di 20, che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Il conducente è stato poi trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, come previsto in questi casi.Nessuna possibilità di salvezza per la vittimaPer la, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto sono state fatali e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.