Juventusnews24.com - Traghettatore Juve, resta in piedi questa ipotesi in caso di esonero immediato di Thiago Motta. Il nome in pole position

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inindidi. Ilindopo la sconfitta di FirenzeNon tramonta l’idea in casadi affidare la propria panchina a un possibileche potrebbe guidare la squadra da qui a fine stagione nelin cui si optasse per l’di.A riportarlo è Tuttosport, che anche dopo la sconfitta con la Fiorentina evidenzia ildi Magnanelli della Primavera come primissima idea nelsi delineasse uno scenario di questo tipo.Leggi suntusnews24.com