Tragedia sul lavoro, 60enne muore schiacciato da un mezzo meccanico

Tempo di lettura: 2 minutiEnnesimo incidente suloggi nel giro di poche ore nel territorio salernitano. Nel comune di Gioi, nel cuore del Cilento, un uomo di 60 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da unsul quale stava lavorando alla costruzione di una casa. Lasulè avvenuta nella frazione di Cardile del comune di Gioi Cilento. La vittima, un uomo di 60 anni, stava lavorando a bordo di unche stava guidando all’interno di un cantiere didove è in corso di realizzazione un immobile adibito ad abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, ilha perso il controllo delche si è ribaltato e lo ha travolto. L’operaio è morto sul colpo, rimanendo incastrato sotto al. Per tirare fuori il corpo senza vita delsi è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.