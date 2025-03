Dayitalianews.com - Tragedia a Cosenza, morto 64enne aggredito da un cinghiale

Leggi su Dayitalianews.com

La vittima, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, sarebbe deceduta per le conseguenze di un malore che l’ha colpita nel momento dell’aggressione.Un uomo di 64 anni, F. I., ènell’ospedale di Cetraro dopo essere statoda unnella tarda serata di ieri (domenica 16 marzo) vicino alla sua abitazione, in una zona rurale dello stesso centro dell’alto Tirreno cosentino. Secondo i primi accertamenti, ilsarebbe deceduto per le conseguenze di un malore che lo ha colpito nel momento dell’aggressione da parte dell’animale. I carabinieri della Compagnia di Paola hanno avviato un’indagine per stabilire le modalità di quanto è accaduto. Immagine di repertorioL'articoloda unproviene da Dayitalianews.