Tragedia a Carlentini, schianto frontale tra un van e un furgone: tre morti e diversi feriti

Il tremendo incidente è avvenuto sulla statale 195, nella zona di, in provincia di Siracusa. Il bilancio è pesantissimo: tre vittime, sette, di cui quattro in gravi condizioni.Tree sette, di cui quattro in gravi condizioni. È il tragico bilancio di uno pauroso incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 17 marzo, sulla statale 194, nel territorio di Cannellazza, a, in provincia di Siracusa.Van contro: tree setteSecondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, nell’incidente sono rimasti coinvolti un van a nove posti e uncassonato. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. Nel violentissimo impatto sonotre occupanti, tutti originarie di Adrano (Catania). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le persone rimaste incastrate tra le lamiere e l’elisoccorso che ha trasportato ipiù gravi in ospedale.