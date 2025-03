Zon.it - Tragedia a Cardile: sessantenne perde la vita in un incidente sul lavoro

(Gioi, SA) – Un drammaticosi è verificato questa mattina a, frazione del comune di Gioi, nel cuore del Cilento. Un uomo di sessant’anni ha perso laribaltandosi con un mezzo meccanico mentre era impegnato in lavori di costruzione di un’abitazione.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso all’operaio. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nel violento impatto si sono rivelate fatali.Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul. La comunità locale è sotto shock per la, che riporta ancora una volta all’attenzione il tema della sicurezza nei cantieri.