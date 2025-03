Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeda ritrovati dalla redazioneregolare nel complesso sulle strade della capitale per lavori notturni sulla tangenziale est Attiva una sessione di carreggiata dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra la galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia in direzione San Giovanni lavori notturni anche su passeggiata di Ripetta strada chiusa dalle 22 alle 5 tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna deviata anche la linea bus 628 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina riccomi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/17/filed82ee607-409b-4e05-992e-d31551ccfe88PmCADtRuPor2bilKaA8.