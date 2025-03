Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione ancora Appena lizzata da un incidente la tangenziale est in direzione San Giovanni code tra via Tiburtina e Largo Settimio Passamonti ripercussioni suldel tratto Urbano della A24 file.tra Casalbertone la tangenziale est su via Cristoforo Colombo code a tratti pertra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia segnalato un incidente dalla polizia municipale su via di Trigoria rallentamenti altezza via Giampietro talamini nelle due direzioni Agorà rallentamenti per incidente poi su Corso di Francia in prossimità di via di Vigna Stelluti per lavori notturni sulla tangenziale est Attiva una riduzione di carreggiata dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra la galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia in direzione San Giovanni lavori notturni anche sul passeggiata di strada chiusa dalle 22 alle 5 tra Lungotevere in Augusta e via Della Penna deviata anche la linea bus 628 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito