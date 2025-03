Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2025 ore 18:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino al 25 marzo per lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Nomentana e del piazzale di Porta Pia saranno istituiti i divieti di sosta h24 e zona rimozione su tutta la sede stradale di piazzale di Porta Pia del tratto con direzione verso da via Ancona al corso Italia in via Ancona tra il civico 7 via Nomentana è in via Nomentana tra via Ancona e Corso Italia per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tangenziale est in via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è lo svincolo per corso Francia nelle notti tra Domani è il 21 marzo e poi ancora tra quelle comprese tra il 24 e il 28 marzo dalle 22 alle 6 su via del Foro Italico direzione San Giovanni ci sarà un stringimento della carreggiata nella stessa fascia oraria ci sarà il divieto di transito sulle rampe di accesso a via del Foro Italico sempre carreggiata direzione San Giovanni da via Antonino da San Giuliano e da Corso Francia cantiere anche per la manutenzione di via della Pisana in programma da domani al 31 marzo e comporterà la chiusura della strada via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia