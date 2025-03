Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàincolonnato per incidente lungo la tangenziale est tra via Tiburtina e Largo Settimio Passamonti in direzione San Giovanni partiti questa mattina nuovi lavori in via della Pisana i lavori prevedono la chiusura del tratto tra via della Tenuta di Santa Cecilia e via di Malagrotta termine dei lavori previsto per fine marzo per lavori notturni sulla tangenziale est Attiva la riduzione di carreggiata dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra la galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia in direzione San Giovanni lavori notturni anche su passeggiata di Ripetta strada chiusa dalle 22 alle 5 tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna deviata anche la linea bus 628 https://storage.googleapis.