Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nel decimo Municipio partita oggi la seconda fase di riordino dei bus scolastici modifiche di orari e percorsi per le linee 010520 60 65066 in attesa della riapertura a giovedì del Ponte del ferro da oggi sono in vigore alcune novità per la rete del bus del XI Municipio ha debuttato la linea 96 mentre ha cambiato percorso la linea 780 sempre da oggi è disattivata la linea 023 nuova agitazione in arrivo nel settore del trasporto pubblico locale venerdì ci sarà uno sciopero nazionale di 24 ore per cui dalle 830 alle 18 e dalle 20 A fine servizio saranno a rischio le coste di busta trama filobus metropolitane e ferrovie urbane termini-centocelle Metre-civitacastellana-viterbo i primi possibili disagi potranno verificare Nella notte tra giovedì e venerdì sulla rete di busta contrassegnati dalla lettera N dettagli sulmobilita.